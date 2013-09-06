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«مالمو» يستعين بشركة لتأمين الوفد المصرى فى السويد

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«مالمو» يستعين بشركة لتأمين الوفد المصرى فى السويد «مالمو» يستعين بشركة لتأمين الوفد المصرى فى السويد

كتب : نجلاء أبوالنجا الجمعة 06-09-2013 08:53

بعد انسحاب بعض أعضاء الوفد المصرى من مهرجان «مالمو» فى السويد وسفرهم بالفعل على أول طائرة عائدة للقاهرة، احتجاجاً على اعتداءات الإخوان عليهم، أصيب المهرجان بحالة من الارتباك، خاصة أن المخرج أحمد عاطف، أحد المنسحبين، كان يفترض أن يحضر عرض فيلمه «باب شرق» فى قاعة عرض «سبيلجن سال»، وذلك فى العاشرة والنصف من مساء أمس الأول، وكان يفترض أيضاً أن يحاضر «عاطف» فى ورشة عمل المهرجان، ما دفع إدارة المهرجان لعرض الفيلم بدون المخرج وإلغاء محاضرته فى ورشة العمل.

وحاول المخرج محمد قبلاوى، رئيس المهرجان، أن يُؤمّن باقى الوفد المصرى فاستعان بالبوليس السويدى بالإضافة لشركة أمن خاصة صاحبت كل المدعوين المصريين والعرب. من جانبه، لم يستجِب الوفد المصرى لاستفزازات بعض العناصر الإخوانية التى وُجدت أمام صالة عرض الأفلام وترديد هتافات ضد الجيش، وكانت الفنانة «لبلبة» هى أول المؤيدين لفكرة تجاهل استفزازات الإخوان، وأصرت على الوجود، كذلك أكد هشام عبدالحميد، المشارك بفيلمه «لا» أنه يجب على المصريين التمسك بمواقفهم وعدم الخوف من مثل هذه المناوشات.

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