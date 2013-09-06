الفلفل الحار سرّ رشاقة Beyoncé

تشتهر الفنانة العالميّة Beyonce بقوامها الرشيق والليونة العالية التي تظهر من خلال حركاتها في الرقص على المسرح. وقد استطاعت انقاص وزنها، من خلال شرب العصائر الحارقة كعصير الزنجبيل الحار وعصير الفلفل الحارّ.

وتوضح دراسة صادرة عن "مركز التغذية بالأعشاب" في واشنطن "أن مادة "الكابسيسين" الموجودة في البهارات الحارّة وخصوصاً الفلفل الأحمر تزيد من سرعة الأيض بنسبة 50%، طوال الساعات الثلاث التالية لتناول وجبة غنية بالبهارات الحارة".

"سيدتي نت" يطلعك من الاختصاصي في التغذية العلاجية الدكتور "أكرم رشيد" عن فوائد الفلفل الحار على صحة الجسم وإنقاص الوزن:

يؤكّد خبراء إنقاص الوزن في "الجمعية الأميركية للتغذية" فعاليّة الفلفل الحار في الوصول إلى الوزن المثالي والحدّ من الإصابة بالسمنة، أبرزها:

_ ضبط الشهية: توصّل باحثون أن مركز الشبع مكوّن من أعصاب كثيرة حسّاسة لمادة "الكابسيسين". فعندما تتأثر هذه الأعصاب بتناول الفلفل الحار، فإن المخ يشعر بالشبع ويبعث رسائل للمعدة بالاكتفاء من الطعام.

_ ضبط "الأنسولين": يقاوم الفلفل الأحمر الخلل الناتج عن ارتفاع "الأنسولين" في الدم، وهذا الأخير هرمون مسؤول عن أيض السكر في الدم وتخزين الدهون، ما يحدّ من مشكلة زيادة الوزن.

_ رفع معدل الأيض الغذائي:يمتاز الفلفل الحار بتأثيره الحارق للسعرات الحرارية. كما وجد الباحثون أن هذا التأثير الحارق للسعرات الحرارية يستمر نحو 5 ساعات بحد أقصى، بعد تناول وجبة غنية فيه.

_ تحسين مذاق الطعام: تكسب الشطّة الطعام مذاقاً شهياً يمكن أن يعوّض براعم التذوّق الموجودة في اللسان عن نقص الدهون فيه، ما يجعلها أداة فعّالة في الحدّ من تناول الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية والدهون.

_تعزيز تأثير الرياضة الخافض للوزن:يزيد تناول الشطة من سرعة معدّل إحراق الغذاء ومن معدّل استهلاك الأوكسجين، ما يجعل ممارسة النشاط الرياضي أقوى في تأثيره في اختزال الشحوم. كما تضاعف من إفراز الجسم لهرمون "الإندروفين" الذي يفرزه الجسم أثناء ممارسة الرياضة، ما يزيد من الإحساس بالراحة وتقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

نموذج لحمية غذائية:

تتضمّن هذه الحمية 1000 سعرة حرارية، وتساهم في خفض الوزن حوالي كيلوغرامين أسبوعياً، وتتضمّن الفلفل الحار بوفرة:

_ الفطور: فنجان من الشوفان أو حبوب القمح ونصف كوب من الحليب منزوع الدسم وكوب من ثمار الفراولة الطازجة وكوبان من الماء.

_ وجبة خفيفة: كوب من عصير الليمون الحامض أو البرتقال أو الليمون الهندي (الجريب فروت) وكوبان من الماء.

_ الغداء: طبق من السلطة الخضراء المضاف إليها الليمون الحامض والخردل والفلفل الحار و250 غراماً من الدجاج المتبّل ببودرة الشطة وخبز مصنوع من القمح الكامل.

_ وجبة خفيفة: حبة من التفاح الأخضر وكوبان من الماء.

_ العشاء: 200 غرام من جبن القريش مع حبة من الفلفل الأحمر و250 غراماً من الخضر النيّئة (خيار وبندورة وجزر) وكوبان من الماء.

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