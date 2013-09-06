الأمن العام يضبط 329 قطعة سلاح و6 تشكيلات عصابية و20 سيارة مسروقة في 24 ساعة

واصل قطاع مصلحة الأمن برئاسة اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية حملاته التفتيشية الموسعة لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدار ال 24 ساعة الماضية عن ضبط 7 بنادق آلية، ورشاش، و10 بنادق غير مششخنة، و20 طبنجة، و42 فرد محلى الصنع، و1238 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و24 قطعة سلاح نارى من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية شملت 3 بنادق آلية، و9 بنادق غير مششخنة، وطبنجة، و11 فرد محلى الصنع، و3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، و203 قطع أسلحة بيضاء، وسجين هارب من السجون العمومية خلال ثورة 25 يناير، و154 متهما فى قضايا مخدرات بحوزتهم 58 كجم من مخدر البانجو، و5ر5 كجم من مخدر الحشيش، و492 جم من مخدر الهيروين و106 الاف و307 أقراص مخدرة.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط بؤر إجرامية بمديريتى أمن الدقهلية، وأسيوط بهم 13 طبنجة، وفردين محليى الصنع، و735 طلقة نارية، و38 خزينة سلاح آلى، وتنفيذ 55 حكما قضائيا، وضبط 6 تشكيلات عصابية ضمت 14 متهما ارتكبوا 18 حادث سرقة متنوع، و7 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم 7 قطعة أسلحة بيضاء، بالإضافة الى ضبط 144 دراجة بخارية مخالفة و20 سيارة مبلغ بسرقتها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارى الاستمرار فى شن المزيد من الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.

ا.ش.ا