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البعد عن التوتر النفسى طريقك لتجاوز سنة أولى زواج

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البعد عن التوتر النفسى طريقك لتجاوز سنة أولى زواج البعد عن التوتر النفسى طريقك لتجاوز سنة أولى زواج

يمر الزوجان فى العام الأول من الزواج بالعديد من المشاكل والتوترات النفسية التى قد يعجزا عن حلها، والتعامل معها بسبب اختلاف الطباع وعدم قدرة كلا منهما على فهم بعضهما البعض لذا يعد العام الأول من الزواج من أخطر الفترات الذى يتطلب من كلا الزوجين الحرص والعناية فى التعامل مع بعضهما البعض حتى يقدرا على التفاعل.

وهناك بعض الأزواج الذين يتعاملوا مع زوجاتهم بنوع من العصبية الشديدة، وقد تم رصد عدد من المشاكل التى تواجه الزوجين فى بداية حياتهم، كما أوضح دكتور هاشم بحرى، أستاذ الطب النفسى، حيث وجد الباحثون أن العصبية والقلق وحب السيطرة من أهم المشاكل التى تواجه الزوجان، إضافة إلى عدم رغبة كل طرف فى معرفة ما يحبه وينفر منه الطرف الآخر كل ذلك يولد عددا من المشاكل والاضطرابات فى الحياة الزوجية تتطلب نوع من الرغبة الجادة فى التعامل معها.

فالمشاكل فى السنة الأولى من الزواج شىء طبيعى وتتطلب من الفرد نوع من الحرص والدراية فى التعامل معها فتلك السنة تكون الأولى التى يستشف منها كل طرف طبيعة الآخر، مما يتطلب نوعا من الجهد حتى تمر بسلام فتلك السنة قد يترتب عليها وجود طفل لذا فالهدوء النفسى والبعد عن التوتر والعصبية والصوت العالى طريقك للمرور بسنة أولى زواج بدون مشاكل زوجية.

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