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زملاء غادة عبد الرازق يؤكّدون: تزوّجت بالسّر

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زملاء غادة عبد الرازق يؤكّدون: تزوّجت بالسّر زملاء غادة عبد الرازق يؤكّدون: تزوّجت بالسّر

رغم السريّة الشديدة التي فرضتها غادة عبد الرازق حول حياتها الخاصة، عقب انفصالها عن زوجها الإعلامي محمد فودة، إلا أنّ العاملين في مسلسلها "حكاية حياة"، يؤكدون أنها بالفعل تزوجت من هيثم زينتا، وهو مدير التصوير الذي عمل معها في المسلسل، وبعدها خرجت أقاويل تؤكّد أنّه السبب في تدهور العلاقة بين غادة المخرج محمد سامي.
المثير أن كلّ المقرّبين لغادة يعلمون أنها بالفعل مرتبطة بهيثم، على الرّغم من خروج شائعة تفيد بأنّها تزوّجت من صحفي.
ويؤكد العاملون في المسلسل أنّ غادة لن تعلن قريباً عن زواجها لأسباب خاصة بها، رغم إعلانها مراراً أنها عندما تتزوّج ستعلن عن زواجها.

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