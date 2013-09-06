بالصور: انطلاق تصوير الجزء الرابع من "حريم السلطان"

انطلق في اسطنبول تصوير الحلقة الأولى من الموسم الرابع للمسلسل التركيّ "حريم السلطان"، الذي بدأ عرض موسمه الأول بنجاح في 5 يناير/كانون الثاني من عام 2011، والذي تدور أحداثه حول سيرة السلطان سليمان القانونيّ الشيّقة والغنيّة بالأحداث والمعارك والمؤامرات والدسائس.

ولا يخلو الموسم الرابع من تلك الأحداث، حيث سيحتدم فيه صراع الأمراء ـ الأخوة الثلاثة، وهم ولي العهد الأمير مصطفى الذي يؤدّي دوره محمد جونسور، والأمير سليم الذي يؤدّيه آنجين أوزتورك، والأمير بايزيد الذي يؤدّيه أراس بولوت، على عرش أبيهم السلطان سليمان القانونيّ، الذي يؤدّيه منذ ثلاث سنوات خالد آرجنش.

ويُعدّ آنجين أوزتورك الذي حقّق شهرة واسعة في تركيا، بمسلسل "فاطمة"، وأراس بولوت الذي تألق هو الآخر على مدى ثلاثة مواسم، في مسلسل "على مر الزمان"، أحدث نجمين انضمّا إلى "حريم السلطان"، ليُشاركا زملاء آخرين في إنجاح هذا المسلسل المميّز كضيوف شرف.

حلم كلّ ممثل وممثلة في تركيا

نجاح موسمه الأوّل جعله محطّ أنظار نجوم تركيا كافّة، وأصبح العمل فيه حلم كلّ ممثل وممثلة في ظلّ عرض موسمه الأوّل في حوالى الـ 35 دولة في العالم، فيما عرض موسمه الثاني في أكثر من 40 دولة، ولتُباع حقوق موسمه الثالث لأكثر من 50 دولة، تشمل كافة دول الشرق الأوسط وآسيا والصين وأوروبا وروسيا.

وبالرغم من انسحاب بطلته الأولى مريم أوزيرلي التي اشتهرت عالميّاً بعد أدائها لدور السلطانة هيام، هناك توقّع كبير بأن يُعرض موسمه الرابع والأخير في حوالى مائة دولة في العالم، من باب الفضول لمعرفة نهاية أبطاله المأساويّة.