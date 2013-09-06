جوجل يحتفل بالذكرى الـ100 لميلاد لاعب “الدبل كيك” البرازيلى ليونيداس دا سيلفا

يحتفل محرك البحث العالمى ” جوجل ” اليوم بالذكرى الـ100 لميلاد لاعب كرة القدم البرازيلي الراحل ليونيداس دا سيلفا “Leonidas da Silva” ، وذلك بجعل شعاره يرمز لحركة “الدبل كيك” التي اشتهر بها الراحل البرازيلي ليونيداس دا سيلفا .

كان اللاعب “ ليونيداس دا سيلفا ” يجيد اللعب كمهاجم متنقلا في العديد من الأندية الرياضية مثل ساو كريستوفاو (1929) سيريو ليبانيز (1929-1930) بونسوكيسو (1931-1932) بنيارول (1933) فاسكو دا جاما (1934) بوتافوغو (1935-1936) فلامينغو (1936-1942) ساو باولو (1942-1950).

مَثل منتخب بلاده البرازيل في 19 مباراة سجل فيهم 21 هدف (1932-1946) وشارك مع منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم عام 1934 في إيطاليا حيث خرج من الدور الثمن النهائي وفي بطولة كأس العالم عام 1938 في فرنسا حيث احتل المركز الثالث وفي نهاية مسيرته تولى تدريب نادي ساو باولو (1953) وتوفي في 24 يناير 2004 .