دراسة: وفاة آلاف النساء بأزمات قلبية بسبب أناقتهن

قال باحثون فرنسيون، إن آلاف النساء يتوفين جراء الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، لأن الأطباء يفترضون بالخطأ أنهن يتمتعن بالصحة لمجرد أنهن أنيقات المظهر.

وأوضح الباحثون من معهد القلب بمستشفى بيتى- سالبتيريير فى باريس أن أعداد النساء اللاتى يعانين من مرض القلب ويحصلن على وصفات علاجية من الأطباء تبلغ نصف أعداد الرجال تقريبا، وذلك لأن الأطباء ينخدعون بأدوات الزينة والملبس الأنيق وجميعها أشياء تعمل على تحسين مظهر الجسم وتخفى المرض.

وشمل البحث، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، 14 ألفا و274 مريضا بالرجفان الأذينى، وهو عرض يجعل دقات القلب غير منتظمة وسريعة بصورة غير طبيعية.

ووجد الباحثون أن فرص إعطاء أدوية تؤدى إلى عدم تكون جلطات فى الدم للنساء دون سن الـ75 اللاتى يعانين من الرجفان الأذينى أقل بنسبة 56 بالمئة مقارنة بالرجال من نفس السن، أما بالنسبة للنساء اللاتى تجاوزن عامهن الـ75، كانت الفجوة 30 بالمئة.

وتنص الإرشادات الطبية على ضرورة وصف هذه الأدوية لـ90 بالمئة من جميع المرضى الذين يعانون من هذا العرض، غير أن الباحثين وجدوا أن الأطباء يصفونها لأقل من 50 بالمئة من النساء.

وقال القائمون على الدراسة، إن الأطباء لا ينفذون الإرشادات بشكل سليم فهم ينظرون إلى شكل المرأة ويفترضون أنها تتمتع بصحة جيدة بسبب أناقتها.