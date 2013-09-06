أخبار عاجلة

القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: وفاة آلاف النساء بأزمات قلبية بسبب أناقتهن

Google+ Print
دراسة: وفاة آلاف النساء بأزمات قلبية بسبب أناقتهن دراسة: وفاة آلاف النساء بأزمات قلبية بسبب أناقتهن

قال باحثون فرنسيون، إن آلاف النساء يتوفين جراء الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، لأن الأطباء يفترضون بالخطأ أنهن يتمتعن بالصحة لمجرد أنهن أنيقات المظهر.

وأوضح الباحثون من معهد القلب بمستشفى بيتى- سالبتيريير فى باريس أن أعداد النساء اللاتى يعانين من مرض القلب ويحصلن على وصفات علاجية من الأطباء تبلغ نصف أعداد الرجال تقريبا، وذلك لأن الأطباء ينخدعون بأدوات الزينة والملبس الأنيق وجميعها أشياء تعمل على تحسين مظهر الجسم وتخفى المرض.

وشمل البحث، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، 14 ألفا و274 مريضا بالرجفان الأذينى، وهو عرض يجعل دقات القلب غير منتظمة وسريعة بصورة غير طبيعية.

ووجد الباحثون أن فرص إعطاء أدوية تؤدى إلى عدم تكون جلطات فى الدم للنساء دون سن الـ75 اللاتى يعانين من الرجفان الأذينى أقل بنسبة 56 بالمئة مقارنة بالرجال من نفس السن، أما بالنسبة للنساء اللاتى تجاوزن عامهن الـ75، كانت الفجوة 30 بالمئة.

وتنص الإرشادات الطبية على ضرورة وصف هذه الأدوية لـ90 بالمئة من جميع المرضى الذين يعانون من هذا العرض، غير أن الباحثين وجدوا أن الأطباء يصفونها لأقل من 50 بالمئة من النساء.

وقال القائمون على الدراسة، إن الأطباء لا ينفذون الإرشادات بشكل سليم فهم ينظرون إلى شكل المرأة ويفترضون أنها تتمتع بصحة جيدة بسبب أناقتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365