دراسة: قلة النوم تجعلك تبدين حزينة وتزيد من تجاعيد وجهك

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يظلون مستيقظين لحوالى يوم ونصف يبدون أكثر حزنا والتجاعيد أكثر وضوحا فى تقاسيم الوجه بصورة أكثر حدة عما كانت عليه عندما استراحوا.

أكدت الدراسة على أن أفضل ضمان لجمالك هو الحصول على قسط كافى من النوم، حيث كشفت النتائج عن أن الكثير من الأشخاص عند معاناتهم من نوبات أرق متعاقبة أو بعد ليلة لم يحصلوا خلالها على قسط وافر من الراحة تظهر عليهم التجاعيد مصحوبة بانتفاخ فى العين وجه أكثر قتامة بالمقارنة بالأشخاص الذين ينعمون بقسط وافر من الراحة.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص المحرومون من ليلة نوم هادئة يبدون أكثر حزنا وأكبر عمرا بالمقارنة بمن لا يعانون من الأرق.

وأشارت "ساندلين تينا " أستاذة طب النفس فى جامعة "ستوكهولم "السويدية أن وجه الإنسان يحتوى على الكثير من المعلومات التى تساعده فى التفاعل والتواصل مع الآخرين والمحيطين به، حيث إن متاعب وآلام الشخص تظهر على ملامح وجهه.