كيف يمكن إقامة علاقة زوجية ناجحة تؤدى للحمل

تسأل قارئة "تزوجت منذ عام ولم يحدث حمل.. فهل هناك إمكانية لبعض النصائح التى تفيدنى فى حدوث ذلك فلا يوجد لدى مانع من حدوث الحمل؟".

تحلم كل فتاة بالإنجاب، خاصة بعد مرور فترة على الزواج دون حدوث حمل، والكثيرات يتساءلن كيف يمكن أن يساعد الجماع على حدوث حمل، لذا يقدم دكتور جورج يواقيم، استشارى أمراض النساء والتوليد بعض النصائح للمرأة حديثة الزواج، حتى تتمكن من الحمل، إن كان الزوجان لا يعانيان من أى عيب يعوقهما عن الإنجاب، ومن تلك النصائح ضرورة الابتعاد عن القلق والتوتر الذى يعمل على عدم تهيئة الجو المناسب للحمل مع ضرورة المحافظة على علاقة حميمية بشكل مستمر يضمن إمكانية حدوث الحمل، ويمكن للمرأة أن تدرك الأيام المناسبة لحدوث التبويض بما يلى: فاليوم الأول لمجىء الدورة الشهرية وحتى اليوم العاشر تكون إمكانية حدوث الحمل ضعيف، ويكون فى أقصى درجاته فى العشر أيام التاليين لحدوث الدورة الشهرية.

وأشير إلى ضرورة وجود الحيوانات المنوية فى جو مناسب يسمح بحدوث التبويض، حيث تتراوح عدد الحيوانات المنوية فى الشخص الطبيعى من 20 مليونًا إلى 60 مليون حيوان منوى فى المليمتر الواحد، فلو قلّ العدد عن هذا فلن يكون كافيا لحدوث الحمل، وإن زاد فإن الحيوانات المنوية قد يكون هناك إعاقة لحركتها مع ضرورة الاستلقاء على الظهر بعد العلاقة الزوجية لمدة قد تصل لربع ساعة، وعدم التفكير فى الأمر حتى تستطيعى أن تكونى بعيدة عن القلق والتوتر فى العلاقة الزوجية.