ما هى الأسباب المحتملة لتأخر الطمث عند النساء؟

تعتبر فترة تأخر الطمث من أكثر الفترات التى تقلق المرأة والفتيات على وجه الخصوص، فما هى الأسباب المحتملة لتأخر الطمث عند السيدات بفرض أنه لا يوجد حمل؟.

تجيب الدكتورة رحاب عبد الله، أخصائية النساء والتوليد "إن هناك عدة أسباب قد تسبب اضطرابات بيولوجية، خاصة فى جسم المرأة، ومن تلك الأسباب ما هو مرضى ومنها ما هو طبيعى وغير مقلق بالمرة، أما عن الأسباب المرضية فهى تشمل كل الأمراض التى قد تصيب الرحم.

ومن تلك الأمراض تكيس المبايض، أو أن يكون هناك خلل فى هرمونات الإستروجين (هرمون الأنوثة) وهرمون التستروجين (هرمون الذكورة بالجسم) بأن يكون الهرمون الأخير أعلى من الأول بالجسم، أو إنها تعانى من مرض فى الغدة الدرقية أو أورام فى الغدة النخامية أو أنها فى مرحلة سن اليأس".

وأضافت أن هناك بعض الأمراض التى قد تسبب تأخر الطمث (لكنها ليست قاعدة) مثل مرض السكر أو أن تكون المرأة تعانى من مرض القولون العصبى، أو اضطرابات بالكبد فتلك الأمراض قد تسبب تأخر الطمث وفى بعض الأحيان إلى انقطاع الطمث مؤقتا.

وأكدت "رحاب" أن هناك أسبابا غير مرضية، بالإضافة إلى أن التوقف عن تناول حبوب منع الحمل قد يسبب عدم انتظام الدورة الشهرية للمرأة لأكثر من شهر، وتناول بعض أدوية مضادات الاكتئاب قد تسبب تأخر الدورة الشهرية، كما أن السفر إلى الخارج قد يسبب تأخر للطمث بالمرأة.

ويفسر ذلك لأن السفر لأماكن بعيدة مع وجود فروق التوقيت واختلاف موعد النوم والطعام كل هذا يسبب اضطرابات داخلية على المرأة، مما يؤدى إلى انقطاع الطمث مؤقتا، كما أن عدم انتظام فترات العمل وتغييرها باستمرار يقضى على الساعة البيولوجية بجسم المرأة ويؤدى إلى حدوث عدم انتظام الطمث.

وأشارت رحاب إلى أن النشاط البدنى العنيف أو الرياضة القوية قد يسبب تأخر الجسم لأن المجهود الكبير الذى تبذله المرأة يجعل العقل يرسل إشارات إجهاد فيستجيب الجسم بوقف الدورة الشهرية وتأخر الطمث هى ظاهرة منتشرة جدا بين اللاعبات المحترفات.