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ما هى فوائد التبرع بالدم للمتبرع؟

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ما هى فوائد التبرع بالدم للمتبرع؟ ما هى فوائد التبرع بالدم للمتبرع؟

التبرع بالدم له فوائد عديدة، ليس فقط لمن يحتاجون للدم، ولكن أيضا للمتبرعين، حيث أشارت العديد من الدراسات الحديثة إلى فوائد التبرع بالدم للمتبرعين، فما هى تلك الفوائد؟ وما هو الحد المسموح به للتبرع؟.

يوضح لنا الدكتور وائل صفوت، مستشار الصحة العامة وأخصائى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد، أن التبرع بالدم له فوائد عديدة لجسم الإنسان، ولكن يجب على من يقوم بالتبرع بالدم أن يتأكد انه لا يعانى من أى مشاكل صحية منها الإصابة بالفيروسات، خاصة الفيروسات الكبدية أو الضغط أو الأنيميا، كما إنه يجب التأكد أيضا من عدم وجود مشكلات فى الكلى والكبد والسكر.

لذا فيؤكد دكتور وائل على ضرورة عمل تحاليل كامة وفحص كلى للجسم قبل التفكير فى التبرع بالدم. وتعتبر فوائد التبرع بالدم للأصحاء عديدة، حيث يساعد ذلك على تنشيط الدم وتحسين الدورة الدموية.

ويبين دكتور وائل أن كرات الدم الحمراء تتغير فى جسم الإنسان كل 3 أشهر، وعندما يقوم الإنسان بالتبرع بالدم يساعد ذلك على زيادة نشاط النخاع ويفرز العديد من كرات الدم الحمراء بصورة أسرع، كما يساعد التبرع بالدم على تحسين وظائف الجسم الحيوية بشكل عام.

ويوضح دكتور وائل أنه من مزايا التبرع بالدم هو أن الفرد يتم الكشف عليه بشكل كامل قبل التبرع، حيث تأخذ عينته رقما معينا وتذهب إلى المعامل لتحليلها ومعرفة الأمراض الموجودة بها، وذلك قبل التعامل معها مع المرضى، ويمكن للشخص الذهاب إلى مركز التحليل ومعرفة النتائج بعد التبرع لمعرفة حالة الصحية بشكل كامل.

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