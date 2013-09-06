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الأحمر لإطلالتك الجريئة

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الأحمر لإطلالتك الجريئة الأحمر لإطلالتك الجريئة

في خزانتك لهذا الخريف ركزي على اللون الأحمر واختاريه في أزيائك بلمسات بسيطة أو جريئة لإطلالة متألقة في مختلف الأوقات. كذلك اختاري الأحمر لإكسسواراتك هذا الموسم ونسّقيها مع الأسود لإطلالة كلها أناقة.
- فكرة وتنسيق: نايلة عون
- تصوير: كارلوس عون
- الأزياء: من محلات Aishti – بيروت.

الصورة رقم 1:
- توب بلوني الأبيض والأسود. سعرها 390$.
- بنطلون باللون الأحمر. سعره 370$.
الإثنان من Moschino.
- حذاء ذو كعب مرتفع من Fendi.

الصورة رقم 2:
- ثوب من الموسلين المطبع من Gucci. سعره 5630$.
- حقيبة من Saint Laurent. سعرها 1835$.
- حذاء من الجلد من Fendi.

الصورة رقم 3:
- جاكيت باللون الأحمر من Burberry Brit. سعرها 640$.
- بنطلون باللون الأحمر من Stella McCartney. سعره 625$.
- وشاح مطبع من Tory Burch. سعره 225$.
- نظارات شمسية من Gucci. سعرها 300$.

الصورة رقم 4:
- قميص بلونين من الأحمر. سعرها 670$.
- بنطلون باللون الأحمر الداكن. سعره 370$.
الإثنان من Etro.

الصورة رقم 5:
- ثوب مطبع من Roberto Cavalli. سعره 2570$.
- وشاح من Fendi.

الصورة رقم 6:
- ثوب مطبع من Diane Von Furstenberg. سعره 495$.
- حذاء ذو كعب مرتفع من Fendi.

الصورة رقم 7:
- حقيبة كبيرة من Diane Von Furstenberg. سعرها 645$.
- حقيبة متوسطة الحجم باللون الأحمر من Saint Laurent. سعرها 1895$.
- حذاء من الجلد باللون الأحمر من Fendi. سعره 975$.

الصورة رقم 8:
- حذاء من الجلد السويدي باللون الأسود من Gucci. سعره 1260$.
- حقيبة باللون الأحمر من Roberto Cavalli. سعرها 1455$.
- حذاء من الجلد الأسود من Fendi.
- وشاح مطبع من Tory Burch. سعره 225$.

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سيدتي