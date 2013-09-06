وزير الثقافة يستنكر محاولة أغتيال وزير الداخلية

استنكر وزير الثقافة الدكتور صابر محمد عرب محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.

وقال عرب – في بيان له – إن “وزارة الثقافة بكل مؤسساتها وقياداتها والعاملين فيها يستنكرون بشدة هذه العملية الغاشمة الحاقدة ويؤكدون بكل عزم أن مصر ستبقي بثقافتها وفنها وأدبها وحضارتها عصية على الانكسار”.

> وأضاف أن “هذه العلمية الإجرامية لا تستهدف وزير الداخلية بقدر ما تستهدف كل المصريين الذين التفوا حول ثورتهم وأيدوا بكل شدة برنامج الدولة المصرية ابتداء من إعداد دستور وطني مرورا بانتخابات برلمانية وانتهاء بانتخابات رئاسية، وعلى الرغم من كل هذه العمليات الإجرامية ستبقي خارطة الطريق بمثابة البرنامج الذي يحظى بدعم جموع المصريين”.

> ونوه وزير الثقافة بأن ما أنجزه المصريون حينما خرجوا في ٣٠ يونيو ، والذي كان بمثابة مشهد غير مسبوق في التاريخ، أربك كل القوى التي كانت تريد الانفراد بهذا الشعب في محاولة للنيل من ثقافته وتاريخه ومستقبله.

> وتابع “لذا فإننا نتفهم تلك العمليات الشريرة التي تستهدف النيل من هذه الإنجازات، في محاولة لعرقلة مسيرة خارطة الطريق التي اتفق عليها جموع المصريين لذا تأتي الجريمة النكراء التي وقعت مستهدفة حياة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية”.

أ ش أ