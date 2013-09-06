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أهان «المحافظ» قيادات «الصحة» فهددت الوزيرة بـ«قطع» زيارتها للغربية

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أهان «المحافظ» قيادات «الصحة» فهددت الوزيرة بـ«قطع» زيارتها للغربية أهان «المحافظ» قيادات «الصحة» فهددت الوزيرة بـ«قطع» زيارتها للغربية
«نعيم» يأمر الأمن بطرد المرضى.. والعاملون بالتأمين الصحى يهددون بالإضراب عن العمل

كتب : رفيق ناصف وأحمد فتحى تصوير : ماهر العطار منذ 52 دقيقة

هددت وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط بإنهاء زيارتها للمجمع الطبى للتأمين الصحى ومستشفى الرمد بطنطا، ظهر أمس، اعتراضاً على طريقة تعامل المحافظ اللواء محمد نعيم، وإساءته إلى كل من وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد شرشر، ووكيل الوزارة للتأمين الصحى الدكتور مجدى العشرى، أمام القيادات التنفيذية والشرطية، بسبب دعوة الصحفيين لتغطية زيارة الوزيرة. كان المحافظ أصدر أوامره بمنع الصحفيين والإعلاميين من حضور ومتابعة زيارة وزيرة الصحة، واستشاط غضباً عندما شاهد الصحفيين، وقال لهم: «انتم كده هتخضّوا الوزيرة». وتظاهر العشرات من المرضى وذويهم أمام مبنى المجمع الطبى، ورددوا هتافات: «يسقط حكم العسكر»، رداً على اعتداءات الأمن عليهم بناء على أوامر المحافظ الذى طالب الأمن بمنع دخول المرضى أثناء زيارة الوزيرة، فيما هدد العاملون بالتأمين الصحى بالاعتصام والإضراب عن العمل بسبب سوء معاملة المحافظ لهم ولقياداتهم. وحاول المواطنون والموظفون تقديم شكاواهم للوزيرة أثناء خروجها من المبنى، إلا أن أفراد تأمين المجمع الطبى دفعوهم بعيداً عن طريقها، ما أسفر عن سقوط سيدة على الأرض تدعى «كاميليا مرعى» بعد اعتداء الأمن عليها. وقال مواطنون إن الوزيرة والمحافظ تجاهلا الموقف، وانطلق موكبهما المكون من 20 سيارة علاوة على سيارة مفرقعات بأقصى سرعة. من ناحيته، أعرب الدكتور مجدى العشرى وكيل وزارة التأمين الصحى عن استيائه البالغ من الطريقة التى يتعامل بها المحافظ مع القيادات الصحية بالغربية منذ توليه المسئولية، مؤكداً أن تعامله من الآن سيكون مع رئاسة الهيئة بالقاهرة. وسيطرت حالة من الغضب على الصحفيين بعد منعهم من مقابلة الوزيرة بناء على تعليمات المحافظ، حيث أمر مكتبه والعلاقات العامة بعدم دعوة الإعلاميين للقاء.

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