تجديد حبس «البرنس» و135 إخوانياً.. والقبض على 20 متهماً بحرق أقسام بنى سويف

كتب : هيثم الشيخ وصالح رمضان ومحمد خلف أمين وعبدالله مشالى منذ 8 دقائق

ألقت قوة أمنية، من الجيش والشرطة ببنى سويف، القبض على 20 من بين المتهمين بحرق أقسام الشرطة وعدد من المنشآت الحكومية بالمحافظة، بينهم 7 من قيادات تنظيم الإخوان، إضافة إلى 13 من البلطجية والخارجين على القانون، وعثرت معهم على صندوق من الأسلحة البيضاء و19 قطعة حشيش و3 شرائط ترامادول وملابس عسكرية.

ضبط نائب سابق قاد عملية سحل ضباط الشرطة بأسوان

وقامت القوة الأمنية، برئاسة العقيد أركان حرب أسامة حسن، قائد قوات الجيش ببنى سويف، واللواء زكريا أبوزينة، مدير المباحث الجنائية، على رأس 8 مجموعات قتالية ومدرعتين، بمداهمة منازل 7 من أعضاء تنظيم الإخوان بالمحافظة، وألقت القبض على كل من ياسر محمد على وعبدالله عبدالتواب حسين وأحمد محمود محمد وناجح عربى يحيى محمد ومحمد عبده مهران، وخالد على حسن أبوالعلا ومحمود إبراهيم سيد إبراهيم ينتمون لجماعة الإخوان، وعثرت معهم على منشورات مناهضة للحكم، كما ألقت القبض على 6 من المتهمين الجنائيين بتهمة الضلوع فى حرق أقسام شرطة بنى سويف.

وفى محافظة أسوان، نجح رجال الشرطة والقوات المسلحة، خلال حملة أمنية مكبرة، فى القبض على القيادى بالحركة السلفية د. موسى على أحمد، عضو مجلس الشورى السابق، أهم القيادات المحركة للتظاهرات بأسوان، المتهم بضرب وسحل قيادات الشرطة بأسوان وحرق وتدمير سيارات شرطة ومطافئ ومرور وخسائر فى مبنى المحافظة قدرت بنحو 7 ملايين جنيه، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

على صعيد متصل، قررت نيابة شرق الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد صلاح، أمس الأربعاء، تجديد حبس القيادى الإخوانى «حسن البرنس»، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بالتحريض على أحداث العنف التى شهدتها الإسكندرية، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى.

ووجهت النيابة لـ«البرنس» 17 اتهاما، من بينها تكوين تنظيم يسعى إلى الإرهاب، وتعطيل العمل بالدستور والقانون، ومهاجمة المنشآت العامة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على القتل العمد والشروع فى القتل والحرق العمدى، بالإضافة إلى اتهامه بتكدير السلم العام، واستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة، وهى التهم التى أنكرها البرنس فى التحقيقات التى أجريت معه، عقب إلقاء قوات الأمن القبض عليه.

كما قررت النيابة العامة حبس خلف بيومى، محامى جماعة الإخوان بالإسكندرية، ورئيس مركز الشهاب لحقوق الإنسان، 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة نقل تعليمات من قيادات الجماعة المحبوسين بسجن برج العرب إلى القيادات الوسطى.

وفى الدقهلية، حيث قرر رئيس النيابة الكلية بالمنصورة تجديد حبس 134 من جماعة الإخوان، من بينهم 10 من القيادات، لمدة أسبوع، لتعذر نقلهم إلى النيابة نظرا للظروف الأمنية.

وتجمهر عدد كبير من أهالى أنصار وقيادات جماعة الإخوان أمام المحكمة لرؤية المتهمين، ما دفع الجهات الأمنية لعدم نقل المتهمين، ومن بينهم الدكتور إبراهيم عراقى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وسعد أحمد، نائب مسئول المكتب الإدارى لقطاع شمال الدقهلية، ومحمود جاد، عضو المكتب الإدارى بجامعة الإخوان لقطاع شمال الدقهلية، وصبرى أبوزيد ومحمد جوهر، القياديان بالحزب، وعادل رزق، أمين الحرية والعدالة بطلخا، بخلاف 124 إخوانيا تم إلقاء القبض عليهم خلال الاشتباكات التى وقعت بين مؤيدى «المعزول» ومعارضيه، ما أدى لسقوط قتيل وعشرات المصابين.