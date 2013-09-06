النقابة المستقلة لبريد سوهاج ترفض ممثلى العمال بلجنة الخمسين

أعلنت النقابة المستقلة للبريد بسوهاج عن تضامنها مع باقى النقابات والاتحادات العامة والمستقلة ودار الخدمات النقابية، لرفضها اختيار كل من جبالى المراغى رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، وأحمد خيرى رئيس الاتحاد القومى للعمال، لاختيارهما ممثلين عن العمال ضمن لجنة الخمسين لتعديل الدستور.

وقال إيليا سوريال رئيس النقابة المستقلة للبريد بسوهاج "تضامنّا مع باقى النقابات لأن من تم اختيارهم لتمثيل العمال لم يدافعوا يوما عن العمال، حيث إن لجنة الخمسين تجاهلت ممثلين الحركه العماليه للنقابات المستقلة التى تبلغ 1800 نقابة مستقلة واتحادين مستقلين للعمال، وهو ما يعتبر تراجعا من الدولة عن إعطاء العمال حريتهم النقابية فى إنشاء نقابات مستقلة على أسس ديمقراطية.