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رئيس وزراء ليبيا يؤجل مغادرة القاهرة إلى بلاده بسبب عاصفة ترابية بمطار طرابلس

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رئيس وزراء ليبيا يؤجل مغادرة القاهرة إلى بلاده بسبب عاصفة ترابية بمطار طرابلس رئيس وزراء ليبيا يؤجل مغادرة القاهرة إلى بلاده بسبب عاصفة ترابية بمطار طرابلس
أضطر الدكتور علي زيدان، رئيس وزراء ليبيا مساء الخميس، إلى تأجيل مغادرته القاهرة عائدا إلى بلاده والوفد المرافق بعد زيارة لمصر استغرقت يومين بسبب تعرض مطار طرابلس لعاصفة ترابية وإغلاقة أمام حركة الملاحة الجوية. وقالت مصادر مسئولة بمطار القاهرة، إنه بعد وصول رئيس الوزراء الليبي والوفد المرافق له، والذي يضم 18 فردا بينهم وزيرا الدفاع والخارجية إلى الصالة الحكومية للسفر على طائرته الخاصة إلى طرابلس فوجىء بوصول برقية من مطار طرابلس يفيد بغلقه بسبب عاصفة ترابية تتعرض لها ليبيا، فتم تأجيل سفر «زيدان» والوفد المرافق له ونقلهم من المطار إلى مقر إقامتهم للمبيت لحين تحسن الأحوال الجوية. وكان رئيس وزراء ليبيا والوفد المرافق له التقى مع عدد من المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس عدلى منصور والدكتور حازم الببلاوي والفريق أول عبدالفتاح ، النائب الأول لرئيس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من المسؤولين لبحث سبل دعم علاقات التعاون وتأمين الحدود المصرية الليبية من عمليات التهريب والتسلل.

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