نائب الرئيس السودانى يبحث مع أمبيكى سبل دفع العلاقات بين الخرطوم وجوبا

بحث النائب الأول لرئيس الجمهورية السودانى على عثمان محمد طه، مع ثابو امبيكى رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى للوساطة بين دولتى السودان وجنوب السودان، مساء أمس الخميس سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين على خلفية الزيارة الأخيرة التى قام بها رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى الخرطوم.

وقال مدير إدارة جنوب السودان بوزارة الخارجية السودانية السفير بدر الدين عبد الله محمد،- فى تصريحات صحفية عقب اللقاء الذى تم مساء أمس بمقر إقامة النائب الأول للرئيس السودانى- إن اللقاء بحث باستفاضة كل الجوانب المتعلقة بالعلاقات بين الدولتين خاصة فى أعقاب زيارة الرئيس سلفاكير التى وصفها "بالناجحة".

وأضاف السفير بدر الدين، أن اللقاء تناول أيضا الأنشطة التى تقوم بها الوساطة الأفريقية فى سبيل دفع العلاقة بين البلدين، خاصة وأن هنالك آليات للاتحاد الأفريقى تساهم فى حل بعض المشاكل، منها آلية التحقق من قضية الدعم والإيواء للمتمردين بين البلدين، وآلية تحديد الخط الصفرى، والمنطقة الآمنة منزوعة السلاح.

وأكد، إن الجانبين بحثا كيفية تعاون الدولتين حول مسألة إعفاء الديون الخارجية واستقطاب الدعم التنموى الذى يسهم فى إن تكون الدولتين قابلتين للحياة بصورة طيبة، ومتجاورتين ومتعايشتين، وسبل القيام بجهود مشتركة مع الوساطة لهذا الغرض.