انضمام أحزاب وحركات سياسية لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية السودانية

أعلنت أحزاب وحركات سياسية سودانية موقعة على وثيقة السلام مع الحكومة انضمامها لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس السودانى عمر البشير لجمع الصف الوطنى وتوحيد الجبهة الداخلية وإزالة الخلافات بين القوى السياسية.

ورحب الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية عبود جابر، فى تصريح أمس الخميس بانضمام الحركات السياسية كشركاء مراقبين فى العملية الوطنية ضمن جهود جمع الصف، مؤكدا استعداد مجلس الوحدة الوطنية لمساعدة الحركات للتحول إلى أحزاب سياسية تعمل وفق القانون.

ودعا الحركات السياسية غير الموقعة للانضمام لمسيرة السلام، مشيرا إلى أن الأحزاب المسجلة التى انضمت اكتسبت عضوية كاملة بالمشاركة فى المجلس وفق النظام الأساسى الذى يحكم إجراءات وترتيبات اكتساب العضوية.

وفى ذات السياق، أشادت الأحزاب والحركات السياسية بالاتفاق بين حكومتى السودان وجنوب السودان بشأن استمرار تدفق نفط الجنوب عبر السودان، وتنفيذ اتفاق التعاون المشترك لخدمة شعبى البلدين.