تعرض بوابة القضامة التابعة للجيش الليبى لإطلاق نار من قبل مجهولين

تعرضت بوابة القضامة التابعة للجيش الليبى الواقعة على الطريق بين مزده وغريان، أمس الخميس، لإطلاق نار من قبل مجهولين يقلون سيارة فى طريقهم لطرابلس.

وذكر مصدر أمنى أن سيارة نوع "تويوتا سيراليون" بها ثلاثة أشخاص قامت بإطلاق النار على البوابة ومن ثم لاذوا بالفرار، مشيرا إلى أن عناصر البوابة ردوا عليهم بإطلاق النار وقاموا بمطاردتهم، ما أسفر عن انقلاب السيارة وجرح شخص من المهربين ولاذوا بالفرار بين الجبال.

وأضاف المصدر أن السيارة يوجد بها ما يقارب عن قنطار حشيش وثلاثة صناديق وسكى ومعها سلاح بيتيكى و2 كلاشنكوف.

ولفت المصدر إلى أنه تم التعرف عليهم من هويتهم الخاصة بهم، مشيرا إلى أنهم من منطقة ابراد الشاطئ، وتمت أحالت تعريفاتهم الشخصية إلى البحث الجنائى غريان لفتح محضر بالواقعة.