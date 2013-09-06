ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا فى السعودية إلى 44 شخصا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء أمس الخميس، عن تسجيل حالتى وفاة وإصابتين جديدتين بفيروس كورونا فى الرياض (وسط) وفى حفر الباطن (شمال شرق)؛ الأمر الذى يرفع عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ الإعلان عن ظهوره فى سبتمبر الماضى إلى 88 حالة، والوفيات إلى 44.

> وقالت وزارة الصحة فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى إنه تسجيل حالتى وفاة بالفيروس الأولى لمقيمة بمنطقة الرياض تبلغ من العمر (41) عاما وتعمل فى القطاع الصحى، وبين أن الحالة الثانية لمواطنة بحفر الباطن يبلغ عمرها (٧٩) سنة مخالطة لحالة مؤكدة مصابة بالفيروس وكانت مصابة بأمراض مزمنة متعددة.

وقال البيان إنه "استمراراً لأعمال التقصى الوبائى والمتابعة التى تقوم بها وزارة الصحة لفيروس كورونا الجديد، فقد تم تسجيل حالتى إصابة بالفيروس الأولى لمواطن يبلغ من العمر (30) عاما يعمل فى القطاع الصحى بمنطقة الرياض وهو حالياً بالعناية المركزة ويتلقى الرعاية الطبية".

وبين أن "الحالة الثانية لمواطن مخالط لحالة مؤكدة مصابة بالفيروس بحفر الباطن حيث يبلغ عمره (٤٧) سنة ويعانى من الإصابة بأمراض مزمنة متعددة، وهو حاليا بالعناية الفائقة حيث يتلقى الرعاية والعلاج"، وبهذا الإعلان، يرتفع عدد المصابين بالفيروس فى السعودية منذ الإعلان عن ظهوره فى سبتمبر الماضى إلى 88 حالة، فيما يرتفع عدد الوفيات إلى 44 حالة.

وحظيت محافظة "الإحساء" شرقى المملكة بأكبر عدد من المصابين، حيث أصيب بها 20 حالة، توفى منهم 14 منذ مايو الماضى، فيما توزعت بقية الإصابات على باقى المدن التى ظهر بها الفيروس.

وقد تم تسجيل إصابات بالفيروس فى كل من الدمام والأحساء (شرق) وحفر الباطن (شمال شرق) وبيشة وعسير (جنوب غرب) والرياض والقصيم (وسط) والطائف وجدة والمدينة المنورة (غرب).

ويثير تسجيل إصابة بالفيروس فى المدينة المنورة، إلى جانب تسجيل حالات سابقة بالفيروس فى محافظة الطائف التى تبعد نحو 68 كلم عن مكة قد يثير مخاوف وقلق مع اقتراب موسم الحج.