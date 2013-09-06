أخبار عاجلة

القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرئيس اليمنى يبحث فى إطار المصالحة الوطنية معالجة قضايا المبعدين المدنيين

Google+ Print
الرئيس اليمنى يبحث فى إطار المصالحة الوطنية معالجة قضايا المبعدين المدنيين الرئيس اليمنى يبحث فى إطار المصالحة الوطنية معالجة قضايا المبعدين المدنيين

أشاد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بالجهود المبذولة وما تم الاضطلاع به من قبل أعضاء اللجنة اليمنية المعنية بنظر ومعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم، فى المجال المدنى والأمنى والعسكرى ونزولهم إلى المحافظات فى إطار المصالحة الوطنية ومعالجة قضايا المنقطعين والمبعدين، مؤكدا أن الإجراءات العملية والتطبيقية لتنفيذ تلك القرارات والمخرجات ستجرى تنفيذها أولا بأول باستكمال خطوات التنفيذ، كل فيما يخصه.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى اليوم مع رئيس وأعضاء لجنة نظر ومعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم فى المجال المدنى والأمنى والعسكرى، للوقوف على ما تم قطعه وإنجازه فى إطار مهام اللجنة الميدانى ونزولها للمحافظات الجنوبية والشرقية واستقبال طلبات العائدين.

وفى اللقاء قدم رئيس اللجنة القاضى سهل حمزة تقريرا بما تم إنجازه منذ تشكيل اللجنة، وبدء العمل حتى الآن وقد تمت المناقشة والتداول حول ما تم القيام به والإجراءات القانونية المترتبة على ذلك وعودتهم إلى العمل، وذلك للاستفادة من إستراتيجية الأجور التى جاءت وهم فى حكم المبعدين أو المنقطعين أو المتقاعدين.

وقدمت اللجنة إلى الرئيس اليمنى حيثيات القرار على أساس شرعى بعودة الدفعة الأولى والمكونة من ٧٩٥ وقد صدر قرار بذلك على أن تتخذ الجهات المعنية إجراءات التنفيذ فورا بحسب القرار الجمهورى، وسيلى هذا القرار قرارات بدفعات أخرى حتى استكمال الأسماء المستحقة بذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365