الرئيس اليمنى يبحث فى إطار المصالحة الوطنية معالجة قضايا المبعدين المدنيين

أشاد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بالجهود المبذولة وما تم الاضطلاع به من قبل أعضاء اللجنة اليمنية المعنية بنظر ومعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم، فى المجال المدنى والأمنى والعسكرى ونزولهم إلى المحافظات فى إطار المصالحة الوطنية ومعالجة قضايا المنقطعين والمبعدين، مؤكدا أن الإجراءات العملية والتطبيقية لتنفيذ تلك القرارات والمخرجات ستجرى تنفيذها أولا بأول باستكمال خطوات التنفيذ، كل فيما يخصه.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى اليوم مع رئيس وأعضاء لجنة نظر ومعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم فى المجال المدنى والأمنى والعسكرى، للوقوف على ما تم قطعه وإنجازه فى إطار مهام اللجنة الميدانى ونزولها للمحافظات الجنوبية والشرقية واستقبال طلبات العائدين.

وفى اللقاء قدم رئيس اللجنة القاضى سهل حمزة تقريرا بما تم إنجازه منذ تشكيل اللجنة، وبدء العمل حتى الآن وقد تمت المناقشة والتداول حول ما تم القيام به والإجراءات القانونية المترتبة على ذلك وعودتهم إلى العمل، وذلك للاستفادة من إستراتيجية الأجور التى جاءت وهم فى حكم المبعدين أو المنقطعين أو المتقاعدين.

وقدمت اللجنة إلى الرئيس اليمنى حيثيات القرار على أساس شرعى بعودة الدفعة الأولى والمكونة من ٧٩٥ وقد صدر قرار بذلك على أن تتخذ الجهات المعنية إجراءات التنفيذ فورا بحسب القرار الجمهورى، وسيلى هذا القرار قرارات بدفعات أخرى حتى استكمال الأسماء المستحقة بذلك.