إنشاء 96 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاقتصادى بباريس الوادى الجديد

قالت سمية خليل رئيس مركز ومدينة باريس بالوادى الجديد، إن رئاسة المركز بصدد تنفيذ مشروع جديد من مشروعات الإسكان الاقتصادى لأبناء المركز بأجمالى 96 وحدة سكنية على مساحة 14 ألف متر مربع، والذى من المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع فى شهر يناير عام 2015م، وذلك فى إطار خطة المركز لدعم شباب الخريجيين بتوفير وحدات سكنية مدعمة لهم.

وأضافت رئيس مركز باريس لـ"اليوم السابع" أن الشروط المقررة لاستحقاق وحدات الاسكان الاجتماعى لم يتم الإعلان عنها بصفة نهائية، حيث قامت رئاسة المركز بمخاطبة وزارة الإسكان بمعرفة جهاز التعمير ومديرية الإسكان بشأن تلك الشروط، والتى سيتم الإعلان عنها حين ورودها لرئاسة المركز.