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السلطات الليبية تجبر طائرة مصرية للعودة إثر اكتشاف 160 تأشيرة مزورة

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السلطات الليبية تجبر طائرة مصرية للعودة إثر اكتشاف 160 تأشيرة مزورة السلطات الليبية تجبر طائرة مصرية للعودة إثر اكتشاف 160 تأشيرة مزورة
قال مسؤول ليبي بمدينة «الكفرة»، جنوب ليبيا، الخميس، إن طائرة تابعة للخطوط المصرية تم إيقافها في مطار المدينة بعد اكتشاف تأشيرات مزورة لـ 160 راكبًا مصريًا على متنها. وقال رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس المحلي بالمدينة، علي بورقيق، إنه لا توجد خطوط مباشرة بين مدينة الكفرة والطيران المصري ولم نعلم بوصول هذه الطائرة من قبل المسؤولين في البلاد. وأضاف: «عندما هبطت الطائرة تم التحقيق مع طاقم الطائرة وركابها، وتم اكتشاف أن كل الركاب المصريين وعددهم 160 ركابًا يحملون تأشيرات مزورة»، مشيرًا إلى أن الركاب أكدوا أنهم اشتروا هذه التأشيرة من مكاتب في الإسكندرية، تقوم بعمل التأشيرات للمصريين. وأوضح أن مطار «الكفرة» يستخدم للرحلات الداخلية فقط، ولذلك تحقق السلطات الأمنية مع المسؤولين عن الموافقة على هبوط تلك الطائرة في مطار المدينة.  وأشار «بورقيق» إلى أن السلطات الليبية قررت إرجاع الطائرة بكامل ركابها إلى الأراضي المصرية بعد اكتشاف عمليات التزوير في التأشيرات، مؤكدًا عودة الطائرة إلى الإسكندرية وعدم السماح لركابها بالنزول في «الكفرة».  

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