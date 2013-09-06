جامعة بنها تستقبل العام الجديد بأعمال التطوير والتوسع

تستعد جامعة بنها على قدم الوثاق لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث تجرى أعمال التطوير والتوسع بكافة المجالات دون توقف.

وأشار الأستاذ الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لخدمة شئون البيئة وتنمية المجتمع، إلى أنه مع قرب بداية العام الدراسى الجديد 2013/2014م سيتم نقل كلية الحاسبات والمعلومات من مقرها المؤقت بكلية الهندسة ببنها إلى المقر الجديد بكفر سعد وعلى مساحة 10000 متر مربع، والذى تم الانتهاء من إنشائه، وذلك طبقاً للمواصفات الفنية ومعايير الجودة، بالإضافة إلى الانتهاء من نقل كلية الفنون التطبيقية إلى مقرها الجديد بنفس المبنى، وعلى نفس المساحة تقريباً، علاوة على الانتهاء من تركيب وتجهيز الورش الخاصة بالكليتين، ليكونا على أتم استعداد لاستقبال الطلاب هذا العام.