أخبار عاجلة

القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة بنى سويف تشارك فى معالجة النفايات الصلبة والعضوية بالمحافظة

Google+ Print
جامعة بنى سويف تشارك فى معالجة النفايات الصلبة والعضوية بالمحافظة جامعة بنى سويف تشارك فى معالجة النفايات الصلبة والعضوية بالمحافظة

انطلاقا من الدور الرائد الذى تقوم به جامعة بنى سويف، أصدر الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، خلال اجتماع مجلس الجامعة قرارًا بالموافقة على الاقتراح المقدم من المركز الإقليمى لتنمية المشروعات بشأن المشاركة فى معالجة مختلف أنواع النفايات (الصلبة والعضوية) بمحافظة بنى سويف وإنتاج طاقة مستدامة متجددة عن طريق تكنولوجيا البلازما بالتعاون بين المركز وكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ومراكز البحوث المتخصصة باعتبار هذا المشروع من المشروعات الحيوية التى تخدم الجامعة والمجتمع السويفى وغيره وذلك مع زيادة الاهتمامات العالمية بالمشاكل الهندسية والبيئية والطرق الهندسية لحلها والتى بدورها تعمل على زيادة مسئوليات العلماء والباحثين جميعاً تجاه المخاطر البيئية فى المجتمع والمشروعات الإنتاجية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365