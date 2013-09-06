جامعة بنى سويف تشارك فى معالجة النفايات الصلبة والعضوية بالمحافظة

انطلاقا من الدور الرائد الذى تقوم به جامعة بنى سويف، أصدر الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، خلال اجتماع مجلس الجامعة قرارًا بالموافقة على الاقتراح المقدم من المركز الإقليمى لتنمية المشروعات بشأن المشاركة فى معالجة مختلف أنواع النفايات (الصلبة والعضوية) بمحافظة بنى سويف وإنتاج طاقة مستدامة متجددة عن طريق تكنولوجيا البلازما بالتعاون بين المركز وكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ومراكز البحوث المتخصصة باعتبار هذا المشروع من المشروعات الحيوية التى تخدم الجامعة والمجتمع السويفى وغيره وذلك مع زيادة الاهتمامات العالمية بالمشاكل الهندسية والبيئية والطرق الهندسية لحلها والتى بدورها تعمل على زيادة مسئوليات العلماء والباحثين جميعاً تجاه المخاطر البيئية فى المجتمع والمشروعات الإنتاجية.