المشاركون بالتجمع الشبابى: سنبذل أقصى ما فى وسعنا للقضاء على الإدمان

التقى "اليوم السابع" عددا من الشباب المشاركين بالتجمع الشبابى الأول لبرنامج إعداد 1000 مدرب فى مجال مكافحة الإدمان، والذى تنظمه وزارة الشباب بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان.

قال أحمد على أحد الشباب المشاركين بالتجمع الشبابى الأول لإعداد 1000 مدرب فى مجال مكافحة الإدمان، إنه استفاد بشكل كبير من هذا التجمع وكذلك تدرب على طرق وأساليب التعامل مع ظاهرة الإدمان موضحا أنه سيقوم بتطبيق ما تدرب عليه فى كيفية التعامل مع الإدمان والشباب المتعاطى من أجل خدمة المجتمع والقضاء على الإدمان.

أما محمد عبد الرحمن أحد المشاركين فى البرنامج فقال إنهم لن يستطيعوا القضاء على مشكلة الإدمان بشكل كامل، ولكن ستكون هناك محاولات من جانب كافة المتدربين فى الوصول إلى أقل نسبة من المتعاطين من الشباب والمدمين، وكذلك نشر ثقافة وطرق التعامل مع هذه الظاهرة لمحاولة الحد من ازدياد الأعداد.

أما منى محمد أحد المشاركات فى البرنامج فقالت إنها ستقوم بتوعية الشباب فى مراكز الشباب، وأنها لن تكتف بمركز الشباب التى تنتمى إليها ولكنها ستتوجه إلى المدارس والجامعات وستقوم بتوعية الشباب بمخاطر الإدمان والتعاطى، كى لا يقترب الشباب من هذه العادة السيئة التى تضر بحياتهم ومستقبلهم.

يذكر أن وزارة الشباب كانت قد أعلنت عن تنفيذها للتجمع الشبابى الأول لبرنامج إعداد 1000 مدرب فى مجال مكافحة الإدمان خلال الفترة 1-5 سبتمبر الجارى بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات ممن اجتازوا المقابلات الشخصية التى عقدتها لهم وزارة الشباب فى مختلف المحافظات، ويتم تثقيفهم بمخاطر الإدمان والتدخين، تمهيدا لقيامهم بعد ذلك بتوعية نظرائهم بمراكز الشباب والأندية الرياضية والمدارس والجمعيات الأهلية والوزارات بمخاطر الإدمان والتدخين، وطرق التخلص منها.