محافظ القاهرة: فسخ عقود شركات النظافة حال التقصير فى إزالة المخلفات

قال الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، إنه تم ظهر أمس الخميس، مناقشة المشاكل التى تتعلق بمنظومة النظافة بمقر ديوان وزارة البيئة بحضور الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، والقضايا المتعلقة التى تعوق تنفيذها على أرض الواقع لتحقيق صورة إيجابية للمواطن المصرى بالعاصمة، كما تم مناقشه العقود الخاصة بمتعهدى القمامة والجمع المنزلى وتعديل العقود بمقابل مادى جيد لمساعدة المتعهدين على العمل بجدية خلال الفترة المقبلة، والعمل على خلق فرص عمل للشباب، وتلافى العيوب التى تم توقيعها ببنود العقود المبرمة بين المحافظة وشركات النظافة فى العقود الجديدة على أن يتم فسخها فى حالة الإخلال بشروطها.

وأضاف السعيد فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أنه تم أيضا مناقشة إصدار عقوبات مشددة تخص المناطق التى تغطيها هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، والتى يوجد بها خلل من حيث إزالة القمامة والمخلفات والردوش، وتفعيل دور المراقبة والمتابعة من قبل موظفى الهيئة، ومواجهة أوجه التقصير فى المناطق التى لا يوجد تعاقدات من قبل الشركات، والعمل على محاولة سد العجز بهذه الأماكن، من خلال ضرورة المتابعة الميدانية بهذه المناطقة لوضع الحلول الإيجابية ومحاولة القضاء على القمامة وخلوها من هذه الأماكن التى لا يوجد بها رقابة من قبل الهيئة أو شركات النظافة.

وأوضح السعيد، أن من أهم التوصيات التى تمت داخل الاجتماع أنه سوف يتم مراعاة العدالة الاجتماعية فى تحديد المقابل المادى نظير تلك الخدمة لمتعهدى الجمع المنزلى داخل كل حى، مع إحكام السيطرة على جزئية الجمع السكنى من المنازل والمحلات التجارية، كما تتضمن العقود استلام المخلفات بالوزن بالمحطة الوسيطة والتزام المتعهدين بتسليم الكمية المتفق عليها بالعقد، ومن المقرر أن تكون هذه العقود لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد فى حالة التزام المتعهد بواجباته، ويمكن للهيئة فسخ العقد فى أى وقت فى حالة الإخلال ببنوده.