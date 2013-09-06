"الحرية والعدالة" يؤكد القبض على القيادى الإخوانى محسن راضى

أعلنت صفحة حزب الحرية والعدالة بالقليوبية منذ قليل، عن نبأ القبض على القيادى بجماعة الإخوان المسلمين محسن راضى داخل شقة ابنته بمدينة نصر.

وأكدت صفحة الحزب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن قوات الأمن ألقت منذ قليل القبض على الصحفى الإخوانى محسن راضى أثناء تواجده داخل شقة ابنته بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

يذكر أن القيادى الإخوانى مطلوب ضبطه وإحضاره فى عدة قضايا، منها اتهامه بالتحريض على العنف فى جمعة 3 يوليو الماضى وحشد أنصار الإخوان المتهمين بالاعتداء على ضابط قوات الأمن المركزى "شريف يحيى" وإصابته بطلق نارى و4 آخرين.