تأهيل مركز شباب البلايزة للمنافسة على منحة ريال مدريد بأسيوط

أعلنت هيئة "بلان" الانتهاء من تجهيز مركز شباب قرية البلايزة للمنافسة على منحة ريال مدرير، وذلك بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بالقرية.

صرح بذلك رامى يوسف مسئول الإعلام بهيئة بلان، وقال إنه فى ذات الإطار تم تطوير وتجهيز مركز شباب القرية لممارسة الأنشطة الرياضية.

وأكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط على أهمية دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى فى تجهيز الشباب من كافة النواحى الرياضية والصحية والثقافية ليكونوا أدوات صالحة لرفعة مجتمعهم منوها عن تقديمه كافة أنواع الدعم الفنى والمعنوى للمؤسسات الجادة التى تسعى جاهدة لإحداث تغيير فى أبناء مجتمعها.