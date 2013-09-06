10 سبتمبر إعلان المقبولين بتجارة إنجليزى جامعة بنى سويف

أعلن الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف أن كلية التجارة قد استعدت لاستقبال الطلاب الجدد خاصة شعب اللغات للعام الجامعى 2013 / 2014، بالإضافة إلى تخصيص بعض المنافذ لتلقى أوراق الطلاب والرد على أسئلتهم واستفساراتهم لافتاً إلى أنه تقرر إعلان أسماء الطلاب المقبولين يوم 10/9/2013 بشعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة.

وأضاف أنه تم وضع عدة شروط للقبول بالشعبة أهمها أن يقتصر على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة والشهادات الأجنبية بجميع أنواعها من نفس العام، ولا يجوز قبول طلاب من الحاصلين على هذه الشهادة من أعوام سابقة، كما تضاف درجة الطالب فى اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى درجة المستوى الخاص إذا كان فى اللغة الإنجليزية إلى المجموع الكلى لدرجات الطالب شاملاً المستوى الخاص بدون الحافز.

وأوضح رئيس الجامعة أنه سوف يتم ترتيب الطلاب تنازلياً حتى قبول العدد المطلوب طبقاً للمجموع الاعتبارى المحدد، وأنه فى حالة تساوى الطلاب فى المجموع الاعتبارى يتم قبول جميع الطلاب الحاصلين على نفس المجموع الاعتبارى.

من ناحيته أشار الدكتور محمد عبد الله، كلية التجارة جامعة بنى سويف أنه تقرر قبول الطلاب بشعبة اللغة الانجليزية هذا العام بحد أدنى 80% فى درجة اللغة الإنجليزية أى ما يعادل (40درجة)، وأن تكون اللغة الإنجليزية هى اللغة الأولى، منوهاً عن فتح باب القبول عقب وصول بطاقات الترشح للطلاب على الكليات.

وأضاف أيضا أن ذلك يتم بعد إجراء الاختبارات التحريرية والشفوية للطلاب الجدد، ومن المقرر قبول الطلاب طبقا لأعلى الدرجات التى حصل عليها الطالب.