أخبار عاجلة

القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

“الإختفاء القسري” تُقدم للبابا تواضروس جائزة تقديرية لمجهوداته الوطنية

Google+ Print
“الإختفاء القسري” تُقدم للبابا تواضروس جائزة تقديرية لمجهوداته الوطنية “الإختفاء القسري” تُقدم للبابا تواضروس جائزة تقديرية لمجهوداته الوطنية

تقدمت رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسري، مساء أمس الخميس، بجائزة تقديرية وشكر، لقداسة البابا تواضروس الثاني. وحملت الجائزة إسم الرابطة، وذلك لدور البابا الوطني كرمز للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وحمل الدرع النحاسي للجائزة المقدمة للبابا زخرفة بالصلبان، ونقش عليه؛ “خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي، وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَتْبَعُنِي. وَأَنَا أُعْطِيهَا حَيَاةً أَبَدِيَّةً، وَلَنْ تَهْلِكَ إِلَى الأَبَدِ، وَلاَ يَخْطَفُهَا أَحَدٌ مِنْ يَدِي”.

وقام إبرام لويس ممثل الرابطة، بتقديم الجائزة لقداسته، ومعها ملف تعريف بنشاط الرابطة، وعدد الاحصائيات الصادرة عنها، وأخر التحركات.

وسلم لويس في نهاية لقائه بالبابا بعض المستندات والأوراق الخاصة بالرابطة للإطلاع عليها.

وقال لويس؛ أنه من المقرر ان تقوم الرابطة بتقديم هدية مماثلة لفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لنفس السبب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا