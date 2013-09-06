جنازة حاشدة لشهيد الشرطة برفح تتحول لمظاهرة ضد "الإخوان" بمدينة الشهداء‎

كتب : محمود الحصري وسحر عون الجمعة 06-09-2013 01:01

فى مشهد جنائزي مهيب، شيع الآلاف من أهالى مركز الشهداء وقرية سرسنا جثمان الشهيد عماد ربيع محمود عبد الله 37 عاما الذى استشهد صباح اليوم بمدينة العريش أثناء عودته من عمله فى فترة الراحة، حيث استهدفته مجموعة من الإرهابيين، ليلفظ أنفاسة الأخيرة.

وخرجت الجنازة من مسجد سيدى شبل الأسود بمدينة الشهداء وسط هتافات من الأهالى "لا إله إلا الله الشهيد حيب الله"، "ياشهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح".

وقال والده الحاج ربيع عبد الله "حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل واحد بيقتل ولادنا، مفيش غير الكفرة الإرهابيين هما اللى قتلوه".

وتحولت جنازة الشهيد إلى مظاهرة ضد جماعة الإخوان والتنديد بالإرهاب وما تشهده البلاد من أحداث إرهابية، وسط حالة من الغليان قام الآلاف من الأهالي بحمل الجثمان على أكتافهم والطواف به، مرددين هتافات ضد الإخوان؛ منها "لا اله إلا الله..الشهيد حبيب الله".