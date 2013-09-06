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الكاتبة سكينة فؤاد تطالب بحظر «الإخوان» ومصادرة أموالها لـ«استئصال الإرهاب»

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الكاتبة سكينة فؤاد تطالب بحظر «الإخوان» ومصادرة أموالها لـ«استئصال الإرهاب» الكاتبة سكينة فؤاد تطالب بحظر «الإخوان» ومصادرة أموالها لـ«استئصال الإرهاب»
طالبت سكينة فؤاد، مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة، بضرورة حظر جماعة الإخوان المسلمين، ومصادرة أموالها التي لانعرف مصادرها لـ«استئصال الإرهاب»، على حد قولها. وقالت «فؤاد»، في مداخلة هاتفية على قناة «المحور»، مساء الخميس، إنه يجب إغلاق جميع الأنفاق الباقية في سيناء، موجهًة التحية للجيش المصري الذي صمد أمام محاولات اختراقه، موضحة أن من يتكلم في غير حماية وأمن الآن «مخطئ». وأوضحت أن المجتمع المصري يطالب باتخاذ جميع الإجراءات للقضاء على الإرهاب، مؤكدًا أنه لا يوجد تصالح عندما يرفح السلاح في وجه المجتمع. وأكدت أنه «لا دين ولاضمير ولا وطنية لمن يقومون بأعمال إرهابية ويقتلون جنودنا في سيناء أو يعتدون على مجرى قناة السويس»، مطالبة بمنع استخدام الدين الحنيف لخداع الشعب وتمرير الإرهاب إلى المجتمع.  

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