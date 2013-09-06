الحملة الوطنية السعودية لنصرة السوريين تبدأ مشروع التسكين.. في لبنان

بدأت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء السوريين امس مشروع التسكين وتوزيع مبالغ إيجارات النازحين السوريين في لبنان وذلك في المحطة الأولى ضمن المشروع في العاصمة اللبنانية بيروت. وأوضح مدير مكتب الحملة في بيروت وليد الجلال في تصريح أن الحملة وزعت امس 120 شيكا بمبالغ إيجارات سكن ل 120 عائلة سورية في منطقة بيروت من أصل 1000 عائلة سورية من كافة المناطق اللبنانية سيتم توزيع الشيكات عليهم خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف الجلال أن المساعدات هي لمدة أولية 6 أشهر مقسمة على فترتين كل 3 أشهر قابلة للتجديد وذلك تحسبا لأوضاع النازحين السوريين في لبنان وأماكن تواجدهم مذكّرا بأن إجمالي قيمة هذا المشروع هو 000ر800ر1 دولار أمريكي بمعدل 300 دولار إيجارا شهريا لكل أسرة.