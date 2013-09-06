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إدانة متهم سعى لإسقاط الحكم في المملكة بالسجن 15 عاماً

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إدانة متهم سعى لإسقاط الحكم في المملكة بالسجن 15 عاماً إدانة متهم سعى لإسقاط الحكم في المملكة بالسجن 15 عاماً

    قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن متهم لمدة 15 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة وذلك لإدانته بالخروج والتظاهر والسعي لإسقاط نظام الحكم في المملكة داعياً المواطنين أيضا الخروج على ولي الأمر والتظاهر في احد المساجد.

اتهام القضاء.. والدعوة للاعتصام.. وتأييد الإرهاب أبرز التهم

وجاء في منطوق الحكم على المدان الذي بدا عليه عدم الاكتراث والتهكم على المحكمة " انه ولما دلت عليه النصوص بوجوب السمع والطاعة للإمام حيث إن السمع والطاعة لولي الأمر أصل من أصول أهل السنة والجماعة.

وجاء في الحكم إدانة المتهم بالخروج على ولي الأمر والدعوة إلى إسقاط نظام الحكم في البلاد وإصراره على إسقاط النظام الملكي وأن القضاء غير قادر على تحقيق العدالة وإدانة المدعى عليه بمقطع على اليوتيوب حث المشاهدين بالحضور إلى احد المساجد وذلك للاعتصام والدعوة إلى إسقاط الحكم ,ودين بحيازته في حاسبه الآلي صور زعماء تنظيم القاعدة وكلمات لبعض قادة التنظيم تحث على القتال ومستندا نصيا يؤيد العمليات الإرهابية التي وقعت في شرق الرياض ومستندات نصية مناوئة للدولة ومستندا نصيا للقدح في العلماء ومستندا نصيا للقدح في سياسة الدولة التعليمية , وعزر المتهم لقاء ذلك بالسجن لمدة (15 ) سنة من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة , وأفهمه القاضي بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك مذهب الخوارج فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره .

واعترف المتهم في الجلسة تمسكه بإسقاط نظام الحكم في المملكة العربية , وقال " لا أرى فائدة من إحضاري للمحكمة فانا متمسك بإسقاط نظام الحكم "

وبعرض الحكم قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم أما المتهم أكد عدم اعترافه واكتراثه بالمحكمة واحكامها ولا يرغب التوقيع على صك الحكم .

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