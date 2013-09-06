جائزة أبها تتجه إلى استقطاب المشاركات الخليجية في «الخدمة الوطنية»

درست اللجنة الرئيسية لفرع الخدمة الوطنية لجائزة أبها، توجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير رئيس مجلس الجائزة القاضي بشمول الجائزة لدول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماع عقدته اللجنة في إمارة المنطقة أمس (الخميس)، برئاسة وكيل الإمارة المساعد الدكتور محمد بن عيسى، بحضور أعضاء فرع الجائزة.

وبحث الاجتماع مدى توافق التوجيه مع مجالات فرع جائزة الخدمة الوطنية، متخذة توصيات عدة في شأنها، ومن ثم ناقشت اللجنة استحداث مجال مخصص للجهات التي تقدم خدمات متميزة لذوي الاحتياجات الخاصة، وراجعت أهداف وشروط ومعايير هذا الفرع، قبل أن تتطرق إلى آليات عملها وترشيح أمين لها.

وأوضح الأمين العام لجائزة الدكتور حسن الشوكاني أن سمو أمير منطقة عسير رئيس مجلس جائزة أبها وجه باستحداث مجال جديد في جائزة أبها تخصص للجهات الحكومية والأهلية التي تقدم خدمات مميزة لذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة، على أن تضع لهذا المجال الشروط والمعايير التي تضمن عدالة المنافسة، وتحقق الهدف الأسمى لها وهي العناية والاهتمام بهذه الفئة الغالية من المجتمع.

وأضاف أنه سيتم البدء في الإعداد والترتيب بحسب التوجيه، لفتح باب الترشيح للدورة الجديدة للجائزة لعام 1434-1435، إلى جانب مراجعة الشروط والمعايير والمجالات لجميع فروع الجائزة، بما يتوافق مع التوجه الجديد للجائزة وتحديد المجالات التي سيفتح باب الترشيح لها خلال الدورة الجديدة.