اتفاقية رعاية إخبارية بين «واس» والغرفة التجارية بنجران

اتفقت وكالة الأنباء السعودية مع الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران على رعاية إخبارية لمنتدى الاستثمار الثاني بنجران، الذي يفتتحه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران يوم السبت القادم, بحضور رئيس وزراء ماليزيا الأسبق محاضير محمد, وعدد من أصحاب المعالي الوزراء, ورجالات الاقتصاد والمال والجامعات بالمملكة. وأكد رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين أن الوكالة تسعى إلى تحقيق التعاون مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المختلفة، لما تملكه من صناعة إعلامية متطورة تعكس من خلالها خطوات التطور والتنمية التي تمر بها بلادنا الغالية في شتى المجالات، وخصوصاً الخطوات الوثابة في مجال الاقتصاد. وأوضح أن "واس" سعت لإيجاد بيئات إعلامية احترافية مشتركة مع الجميع لمواكبة مسيرة البناء, وحثت الخطى لرفع مستوى الجودة الإخبارية والاحترافية في زمنية ودقة وشمول المعلومة. ونوه الأستاذ الحسين بمنتدى الاستثمار الثاني بمنطقة نجران, وبجهود سمو أمير المنطقة في إقامة مثل هذه الفعالية التي تعد مضخة اقتصادية مهمة في الشريان بواحدة من مناطق التاريخ والآثار والجمال في المملكة. من جانبه بين المدير العام للأخبار بوكالة الأنباء السعودية أحمد بن إبراهيم العوض أن الرعاية الإخبارية لمثل هذه الفعالية الاقتصادية المهمة, تجعل أخبار فعاليات المنتدى كافة من متون وهوامش, تظهر بتدفق إخباري مستمر على موقع "واس" الالكتروني, وذلك قبل المنتدى وأثناء فعالياته وبعد توصياته ومخرجاته, سواء عن طريق الأخبار المصورة أو التقارير أو اللقاءات الهادفة والتحقيقات الاقتصادية التي تصب في تحقيق الهدف الأهم من إقامة المنتدى. وشدد العوض على سعي " واس " نحو تحقيق تميز الفاعلية الإخبارية في المجال الاقتصادي وجاهزية الكادر الإعلامي من محررين ومصورين في منطقة نجران, والموجودين في مرافق المنتدى وفي فعالياته كاملة. من جهته شكر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران مسعود بن مهدي آل حيدر رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله الحسين على تفاعل "واس" الدؤوب مع الحراك الاقتصادي الذي تمر بها المملكة تحت ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -, معبراً عن سعادته بهذه الرعاية التي تدعم أهداف المنتدى بشكل رئيس, لما تمتلكه الوكالة من كفاءة إخبارية عالية, ونشر متسع الأفق للمعلومة على المستويين المحلي والعالمي.