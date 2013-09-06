251 مليون ريال لمشاريع جديدة وتعزيز مصادر مياه الري للمناطق الزراعية

عقد مجلس إدارة هيئة الري والصرف بالأحساء اجتماعه (112) أمس الخميس برئاسة وزير الزراعة د. فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وذلك بمقر الهيئة بالأحساء .

وتناول الاجتماع عرضاً عن برامج الهيئة وأنشطتها الجاري تنفيذها ضمن خطتها في تطوير وتحديث مرافقها وتعزيز مصادر مياه الري للمناطق الزراعية الواقعة ضمن نطاق خدماتها والتي من أبرزها زيادة معدلات كمية المياه المعالجة ثلاثياً المستخدمة في أغراض الري حيث بلغت ما يقارب 45 مليون م3 خلال النصف الأول من العام 2013م .

وأطلع المجلس على تقرير عما اتخذ من استعدادات وتجهيزات للبدء في موسم استقبال التمور لهذا العام البالغ كميتها 25 ألف طن . حيث تبين من واقع سجلات الرصد والمتابعة زيادة عدد كميات التمور الواردة من المزارع المطبقة لنظم الري الحديثة وهو ما تسعى الهيئة إلى تحقيقه ضمن أهدافها لترشيد استخدامات المياه .

أما فيما يتعلق باعتماد المشاريع الجديدة فقد تم الموافقة على ترسية عدد من المشاريع الحيوية والهامة ومنها:

– ترسية تنفيذ المرحلتين السادسة والثامنة من مشروع تحويل القنوات المكشوفة إلى أنابيب مغلقة بمبلغ (181) مليون ريال ليتم تنفيذهما خلال 30 شهراً وبذلك تكون الهيئة قد قامت بترسية 7 مراحل من هذا المشروع لتغطي ما نسبته (72%) من المساحة الإجمالية للمشروع .

– ترسية مشروع تغطية أجزاء عديدة من المصارف الزراعية في الأحساء والقطيف يبلغ مجموع أطوالها ما يزيد على 35 كلم وضمن (6) مجموعات إجمالي تكاليفها (61) مليون ريال ومدة تنفيذها خلال (18) شهراً . سوف تساهم بإذن الله في تحسين وتوسعة الطرق الرئيسية ضمن المناطق العمرانية .

– ترسية عملية تنفيذ وتأمين غرف تبخير متطورة وحديثة لمصنع تعبئة التمور بتكلفة (4) ملايين ريال وتنفيذها خلال ستة أشهر .

– ترسية عملية تأمين وتركيب مولدات كهربائية إحتياطية لعدد من محطات الضخ ومرافق الهيئة في مختلف المناطق بقيمة (5,3) ملايين ريال ومدة تنفيذها خلال (12) شهراً .

هذا وحث المجلس كافة المقاولين والموردين على الالتزام بتنفيذ هذه المشاريع في المدة المحددة لها – ليتم بإذن الله استفادة المزارعين من هذه الخدمات وتطويرها .

وفي ختام الاجتماع رفع المجلس خالص الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز حفظهم الله على ما تلقاه الهيئة والقطاع الزراعي في المملكة من دعم ومساعدة مستمرة لتعزيز الهدف المأمول في تحقيق التنمية المستدامة .