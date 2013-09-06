مؤتمر «فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة» بجامعة أم القرى يختتم أعماله

اختتم المؤتمر العلمي العالمي الذي تنظمه كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة بعنوان "فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة" خلال الفترة من 27-29 شوال الحالي اعماله بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والمختصين في فقه الموازنات من 15 دولة عربية وإسلامية بعقد ثلاث جلسات علمية تناولت محاور دور فقه الموازنات في المناظرات والتمثيل في وسائل الاعلام ودور فقه الموازنات في قضايا المرأة المسلمة والنوازل الطبية بالإضافة إلى سبل النهوض بفقه الموازنات.وكان المؤتمر عقد امس الاول أربع جلسات علمية خصصت الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي لمناقشة محور (منهج الصحابة وسائر السلف في فقه الموازنات) وطرح في بدايتها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف د. عبدالرحمن السديس منهج الصحابة وسائر الثقات في فقه الموازنات، عقبه تحدث الدكتور محمد الحفناوي من كلية الشريعة بجامعة الأزهر موضوع (عمر رضي الله عنه وفقه الموازنات نماذج تطبيقية)، كما تحدث الدكتور عطية مختار من كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة نجران عن (تفعيل عمر بن عبدالعزيز لفقه الموازنات) ثم تطرق الدكتور يوسف بدوي من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى لموضوع (منهج ابن تيمة في الترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة) فيما تحدث الدكتور قاسم عمر من جامعة غيرداية بالجزائر عن (أسس فقه الموازنات وتطبيقاته عند الإمام ابن قيم الجوزية) واختتمت الجلسة بالبحث المقدم من الدكتور مبارك رخيص من كلية الشريعة بجامعة القرويين بعنوان (فقه الموازنات وتطبيقاته عند السلف).

وانطلقت الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور عبدالرحمن السديس والتي حدد لها محور (ضوابط العمل بفقه الموازنات) بالبحث المقدم من الدكتور محمد الجيزاني من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بعنوان (حقيقة المصلحة الشرعية وضوابطها) ثم بالبحث المقدم من الدكتور أيمن علي من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر بعنوان (أسباب اختلاف الفقهاء في تنزيل قاعدة ارتكاب أخف الضررين على الوقائع) إلى جانب البحث المقدم من المستشار الشرعي الدكتور محمود مهدي بعنوان (ضوابط فقه الموازنات المتعلقة بالأحكام التكليفية) عقبه شرح الدكتور فهد اليحيى من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم بحثه المقدم بعنوان (قواعد في فقه الموازنات) ثم تحدثت الدكتورة رقية العلواني من كلية الآداب بجامعة البحرين عن موضوع (ضوابط العمل بفقه الموازنات) تلاها تحدث الدكتور عبدالعزيز العليوي من كلية التربية بالزلفي عن (ضوابط الموازنة بين المصالح المتعارضة) واختتمت هذه الجلسة بالبحث المقدم من الدكتور سيد بخاري من الجامعة الوطنية للغات الحديثة بإسلام آباد بعنوان (ضوابط العمل بفقه الموازنات)

وخصصت الجلسة الثالثة لمناقشة محور (دور فقه الموازنات في تحقيق وحدة الأمة والتدرج في تطبيق الشريعة) حيث بدأت الجلسة التي ترأسها معالي نائب رئيس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور راشد الراجح بموضوع (فقه الموازنات ودوره في تحقيق وحدة الأمة) المقدم من الدكتور عبدالقادر الخطيب من جامعة الأمير سلطان ثم الاستماع إلى موضوع (اختلاف الفتوى باختلاف تعلق الحكم للفردي وتعلقه بالأمة في ضوء فقه الموازنات تأصيلا وتطبيقا) المقدم من الدكتورة زينب أبو الفضل من كلية الآداب بجامعة طنطا بعدها تحدث الدكتور إبراهيم علي أحمد من جامعة أم درمان الإسلامية عن موضوع (فقه الموازنات في الدعوة إلى الله) واختتمت الجلسة بالبحث المقدم من الدكتور الخوادي بن بخوش قوميدي من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية بجامعة باتنه بعنوان (التحرج في تطبيق الأحكام في ضوء الموازنات الشرعية).

وتم تخصيص محور (دور فقه الموازنات في القضايا المالية المعاصرة) للجلسة الرابعة التي ترأسها الدكتور محمد بن علي العقلا مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حيث تحدث في بدايتها الدكتور عبدالله الطيار بكلية التربية بجامعة المجمعة عن موضوع (دور فقه الموازنات في المقاطعة الاقتصادية) ثم تناول الدكتور محمد مرسي من كلية التربية بجامعة الأزهر موضوع (المقاطعة الاقتصادية بين موازنات المصلحة والمفسدة) عقبه تحدث الدكتور محمد عامر من كلية الشريعة بجامعة الملك خالد عن (المقاطعة الاقتصادية على ضوء فقه الموازنات) عقبه تتطرق الدكتور كمال خطاب من كلية الشريعة بجامعة الكويت بموضوع (فقه الموازنات ودوره في المسائل الاقتصادية والمالية) بعد ذلك تحدث الدكتور علي الاغبري من كلية الاقتصاد الإسلامي بجامعة تعز عن موضوع (فقه الموازنات في علاج الأزمة المالية العالمية) واختتمت الجلسة بالبحث المقدم من الدكتور محمد طاهر من كلية الشريعة بجامعة القرآن والعلوم الاسلامية بالسودان بعنوان (دور فقه الموازنات في النوازل المالية والطبية).