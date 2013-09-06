حريق فرضي في مستشفى قلوة

نفذ مستشفى قلوة العام الثلاثاء تجربة فرضية لحريق وهمي بمستودعه، بمشاركة إدارة الطوارئ وعدد من الإدارات الحكومية ذات العلاقة بالطوارئ.

وقال مدير المستشفى خميس بن أحمد العويفي إن الفرضية تمثلت في نشوب حريق بمستودع المستشفى نتج عنه إصابة ستة أشخاص بإصابات متفرقة، مشيراً إلى أن عملية الإخلاء تمت بنجاح وإنقاذ المصابين في وقت قياسي.

وأضاف أن تنفيذ الفرضية بشكلٍ دوري يهدف إلى رفع قدرة الاستعداد لدى العاملين في القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالطوارئ والتدريب على تنفيذ المهام وطرق الإسعاف والإخلاء بما يضمن سلامة المرضى ومرتادي وزوار المرافق الصحية.