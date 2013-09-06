إجراء عمليات المناظير المتقدمة لمرضى السمنة المفرطة بنجران

استطاع فريق طبي سعودي في مستشفى الملك خالد بنجران إجراء عمليات المناظير المتقدمه لمرضى السمنة المفرطة وذلك باستخدام تقنية المناظير ثلاثية الأبعاد ولأول مرة في مستشفيات المملكة المتقدمة والتي تتميز بإظهار الصورة بدقة متناهية ومن جهات متعددة وإجراء العمليات بنجاح تام .

ذكر ذلك الدكتور عبده بن حسن الزبيدي استشاري جراحة المناظير وجراحات السمنة المشرف على الفريق الطبي بالمستشفى وأشار بأن هذه التقنية المتقدمة جداً تعطي الجراح فرصة رؤية الخلايا العضوية في الجسم بصورة واضحة ومشاهدة ما يوجد خلفها كما تمنح الجراحين المزيد من التحكم واختصار زمن العملية وتقليل نسبة حدوث الالتهابات ومحدودية الآلام المصاحبة لما بعد العملية وبالتالي نتائج أفضل للمريض وتعتبر هذه التقنية بمؤثراتها البصرية المذهلة طفرة كبيرة في التقدم الجراحي.

وأوضح الدكتور الزبيدي أن تزويد المستشفى بهذه التقنية الحديثة كأول مستشفى بالمملكة والرابع عالمياً تظهر التقدم والتطور الكبير اللذين يشهدهما مستشفى الملك خالد بنجران والإمكانيات الكبيرة التي تضاهي المستشفيات المتقدمة عالمياً مبدياً خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران ووزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الصيدلي صالح بن سعد المونس على الدعم اللامحدود الذي يحظى به المستشفى من قبلهم ، حتى تحققت العديد من النجاحات والإنجازات وتزويد المستشفى بآخر ما توصل إليه العلم الحديث لصحة وسلامة المرضى .