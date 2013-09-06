نائب أمير القصيم يرأس الاجتماع التنسيقي لاحتفائية المنطقة باليوم الوطني

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، رئيس اللجنة العليا للاحتفاء باليوم الوطني في القاعة الرئيسية في مكتب سموه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ظهر أمس الاجتماع الثالث التنسيقي لاحتفائية المنطقة باليوم الوطني لهذا العام ( 83 ) والذي يوافق يوم الاثنين 17/11/1434ه.

وجرى في الاجتماع تقديم برامج ومقترحات الجهات ذات العلاقة المشاركة والتي من شأنها إنجاح هذه الاحتفائية إضافة إلى المقترحات التي قدمتها مجموعة من شباب المنطقة وتمت مناقشتها ووعد سموه بأن تؤخذ هذه الأفكار بعين الاعتبار كما اطلع سموه على استعداد هذه الجهات ومشاركة الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة من خلال معرض اليوم الوطني بالإضافة إلى دور مراكز التنمية الاجتماعية في الأحياء بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية، وأكد سموه على أهمية استيعاب الشباب في هذه المناشط بحيث يكون لهم دور فاعل في التنظيم والتنسيق لهذا الاحتفاء، وشكر سموه الجميع على ما يبذلونه في سبيل إنجاح هذه المناسبة الوطنية الكبيرة متطلعاً أن تظهر تلك الفعاليات بالمظهر الذي يعكس حب المواطن لهذا البلد الغالي على قلوبنا، سائلاً الله ن يديم على بلادنا أمنها وأمانها في ظل قيدتنا الحكيمة.

وقال سموه إن الاحتفاء باليوم الوطني هو ترجمة فعلية بالأعمال والانجازات وليس بالشعارات أو الأقوال، ومن هنا فإن المقياس الحقيقي بهذه المناسبة هو الإخلاص للوطن والقيادة وخدمة المواطن والانجازات الملموسة على الواقع.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية رئيس اللجنة الإشرافية للاحتفاء باليوم الوطني عبدالعزيز الحميدان، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون المحلية بالإمارة عبدالله الحمودي، ومدير الإدارات ذات العلاقة والجهات المشاركة وتم خلال الاجتماع تقديم برامج ومقترحات من شأنها إنجاح هذه الاحتفائية واطلع سموه على استعدادات هذه الجهات.