المطلوب حسن بن جعفر المطلق يسلم نفسه للجهات الأمنية

صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه إلحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 8/2/1433ه والمتضمن قائمة بأسماء (23) ثلاثة وعشرين مطلوباً للجهات الأمنية بالمملكة، فقد بادر المطلوب المعلن اسمه على القائمة حسن بن جعفر بن حسن المطلق بتسليم نفسه للجهات الأمنية. وأوضح المتحدث الأمني بأنه ستتم معاملته وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في مثل هذه الحالات، كما أكد أن وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك فإنها تدعو من سبق الإعلان عنهم إلى المبادرة بتسليم أنفسهم لأقرب جهة أمنية، كما تحذر من يؤويهم أو يتستر عليهم أو يوفر لهم أي نوع من المساندة بوضع نفسه تحت طائلة المسؤولية عن ذلك.. والله الهادي إلى سواء السبيل.