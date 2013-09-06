أمير المنطقة الشرقية ونائبه يعزيان أسرة ماجد الدوسري

قدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تعازيه لأسرة ماجد الدوسري (مريض السمنة) -رحمه الله- الذي توفي أمس، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ويمنّ على شقيقته رنا بالشفاء العاجل، وأكد سموه حرص قيادة هذه البلاد على تقديم الخدمات الصحية كافة لجميع أبناء هذه البلاد المباركة، مشيراً إلى أن التوجيهات صدرت بعلاج ماجد -رحمه الله- لكن لا راد لقضاء الله وقدره. كما قدم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية تعازيه لأسرة ماجد الدوسري، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.