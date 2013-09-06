علماء بريطانيون يطورون جراحة بسيطة لعلاج ارتفاع ضغط الدم

قدم علماء بريطانيون بشرى سارة لملايين من مرضى ضغط الدم المرتفع حول العالم مع إعلانهم عن إمكانية إجراء عملية جراحية بسيطة فى المستقبل، فى شريان بالحلق لعلاج هذه المشكلة.

واكتشف العلماء من جامعة بريستول أن بإمكانهم تنظيم ضغط الدم من خلال إزالة كتلة من الأعصاب موجودة فى الحلق، ويكون فيها تدفق الدم الأسرع على الإطلاق.

ويأمل الباحثون، وفقا لصحيفة /ديلى تلجراف/ البريطانية، فى استخدام هذه الجراحة البسيطة فى المستقبل فى مساعدة ملايين المرضى الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع ولا يمكن علاجهم من خلال الأدوية.

وحدد الباحثون كتلة دقيقة من الخلايا، يصل حجمها إلى حبة الأرز تقريبا، على جانبى الشريان السباتى الذى يكون به تدفق الدم أسرع من أى عضو أخر بالجسم. ويعتقد أن هذا الجزء يكون مفرط النشاط عند مرضى ضغط الدم المرتفع فيبعث رسائل إلى المخ من أجل الإبقاء على ضغط دم مرتفع.

وقال الباحثون إن التجارب على فئران المعمل أظهرت أن إزالة إحدى الكتلتين عالجت ارتفاع الضغط، وتم أيضا بدء تجربة سريرية تشمل 20 شخصا، وفى حال نجاحها فإنهم يأملون فى الاستعداد لتطبيق هذا الإجراء العلاجى فى غضون ثلاث سنوات، موضحين أن هذه الجراحة لديها القدرة على أن تصبح أسلوبا متقدما للغاية للتعامل مع ضغط الدم المرتفع الذى يقاوم العلاج بالعقاقير.