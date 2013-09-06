المكملات الغذائية لها مخاطرها لذلك الأفضل الاعتماد على الفيتامينات

أوضحت الباحثة الفرنسية "ماتيلد توفييه" المتخصصة فى الأمراض الوبائية المتعلقة بالغذاء والعضو فى البرنامج الوطنى للغذاء والصحة، أن المكملات الغذائية ليست مفيدة لكل الناس بل أن لها أضرار مع بعض الحالات لذلك يجب توخى الدقة عند تناولها، ومن الأفضل الاعتماد على الفيتامينات المعدنية خاصة فيتامين "سى" الذى يعمل على تنشيط الجهاز المناعى فى الجسم، ويحمى جدار الأوعية الدموية.

ويساعد على تكوين الكولاجين وكرات الدم الحمراء ويساعد على امتصاص الحديد والشاب يحتاج إلى 110 ملليجرامات فى اليوم 150 جراما فى الفاكهة، و200 جرام فى الخضروات وتنصح الباحثة بالابتعاد عن الشاى والقهوة والكحوليات والتدخين التى تدمر فيتامين "سى" فى الجسم.

كما أشارت الباحثة فى دراستها إلى فوائد فيتامين "د" الذى يساعد الجسم على تثبيت الكالسيوم والفوسفات ويحمى العظام ويحد من نمو سرطان القولون ويحمى المخ من التدهور الذى يتعرض مع تقدم السن، لذلك يجب التعرض للشمس لمدة من 10 إلى 20 دقيقة يوميا.

وهناك أيضا فيتامين "هـ" وهو يحمى الخلايا وهو مضاد للالتهابات خاصة أمراض القلب ويلعب دورا على الكولسترول وهو يوجد فى اللوز والجوز والحبوب وزيت الزيتون وزيت عباد الشمس والخضروات ذات الأوراق الخضراء.

كما أن معدن المغناسيوم مهم لوظائف العضلات والخلايا العصبية والشرايين وهو مضاد للاكتئاب وهو يوجد فى الشيكولاتة والحبوب الغذائية والخضروات الخضراء والفاكهة، والشاب الرجل يحتاج 420 ملليجراما والمرأة 360 ملليجراما فى اليوم.

كذلك معدن البوتاسيوم ينظم وظائف الكلى ويحد من عمليات الشد العضلى ويوجد فى اللحم والأسماك والشيكولاتة والحبوب الغذائية، وأيضا معدن الحديد الذى يساهم فى عملية الأوكسجين فى الدم والعضلات وهو مصدر أساسى للطاقة فى الجسم والحيوية والرجل يحتاج لتسع ملليجرام بينما تحتاج المرأة 16 ملليجراما، ويزداد احتياجها للحديد فى فترة النمو والحمل والرضاعة وكل فترات فقدان الدم وحوالى ربع السيدات يعانين من نقص الحديد.

وأخيرا معدن الزنك هو مضاد للأكسدة يلعب دورا فى النمو والحفاظ على الجلد والجهاز المناعى ويوجد فى الأسماك والبيض واللحمة الحمراء والخضروات والحبوب الغذائية والشاب يحتاج إلى ملليجرام فى اليوم.