وزير الزراعة: ضخ 75 ألف طن سماد بالصعيد لاحتواء الأزمة خلال أيام

أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيتم الانتهاء من ضخ 75 ألف طن سماد لمزارعى الصعيد من إنتاج شركة أبو قير خلال أيام لاحتواء الأزمة التى يشهدها الوجه القبلى، والتنسيق مع وزارة البترول بضخ كميات الغاز المطلوبة لشركات القطاع العام والخاص ووزارة النقل، بالإضافة إلى توفير جميع تقاوى القمح المنتقاة استعدادا للموسم الشتوى الجديد لزيادة المساحات المنزرعة ولرفع أى أعباء عن الفلاحين والوقوف بجانبها لزيادة الإنتاج وخاصة المحاصيل الرئيسية، لسد الفجوة الغذائية.

وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة التنسيقية للأسمدة وغرفة عمليات متابعة التوزيع التابعة للوزارة فى انعقاد دائم مع الشركات القطاع العام والخاص المنتجة للأسمدة لوضع آليات تنفيذية تضمن تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة ومنع تسربها والحد من تجارة السوق السوداء، وضمان توفيرها فى الوقت المناسب للمزارعين بالمحافظات من جانب الشركات المنتجة للأسمدة لاحتواء أى من الأزمات، موضحا أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان عدم حدوث اختناقات فى الأسواق وتوفير مستلزمات الإنتاج للفلاحين للموسم الزراعة الشتوى الجديد.