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اتحاد المصريين فى أوروبا يناشد الحكومة سرعة التحرك لوقف قرار بروكسل

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اتحاد المصريين فى أوروبا يناشد الحكومة سرعة التحرك لوقف قرار بروكسل اتحاد المصريين فى أوروبا يناشد الحكومة سرعة التحرك لوقف قرار بروكسل

عقد مجلس إدارة اتحاد المصريين فى أوروبا اجتماعاً عاجلاً ظهر أمس فى العاصمة البريطانية لندن، برئاسة الدكتور عصام عبد الصمد رئيس الاتحاد، وتم إصدار بيان بخصوص قرار بروكسل رقم 24 لسنة 2013.

ناشد فيه الاتحاد كل من رئيس الوزراء حازم الببلاوى ووزير الخارجية بأن يسارعا شخصياً بمخاطبة المسئولين الأوروبيين بضرورة إعادة النظر فى قرار بروكسل رقم 24 لسنة 2013، الصادر بتاريخ 28 أغسطس، والخاص بمنع كل أصناف المشتريات الخاصة بوزارتى الداخلية والدفاع.

وأضاف البيان أن الاتحاد يدعو المسئولين المصريين أن يوضحوا لنظرائهم الأوروبيين أننا فى أمس الحاجة إلى أصناف المشتريات تلك، وخاصة قطع الغيار اللازمة لمشروعات الجيش المدنية مثل الكبارى والمواد الغذائية ومواد البناء، وكل ما يمس مصلحة الدفاع المدنى والأمن المركزى وفرق إطفاء الحرائق، وما يهم القوات الخاصة فى مهمة مكافحة الشغب ومنع عمليات التخريب.

وأشار البيان، أنه نظرا للاهتمام الكبير الذى يوليه الاتحاد لهذا الملف، فلقد رصد الاتحاد أن بعض الدول الأوروبية "مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا"، قد غضت الطرف عن هذا القرار، ولكن للأسف الشديد فإن بريطانيا تعتبر هى الدولة الوحيدة المصممة على تنفيذ هذا القرار، حيث أوقفت تصدير 48 صنفا بما فى ذلك الأصناف التى تم التعاقد عليها ودفع اعتماداتها قبل إصدار القرار، أى أنها قامت بتطبيقه بأثر رجعى.

واختتم البيان أنه على الرغم من قيام الاتحاد بالتباحث مع المسئولين البريطانيين حول موقفهم هذا، حيث يتولى هذا الملف طاهر الشريف رئيس الغرفة المصرية البريطانية، وعضو مجلس الإدارة والمستشار الاقتصادى لاتحاد المصريين فى أوروبا، إلا أن الاتحاد ليرجو من المصرية أن تولى هذا الموضوع اهتماماً أكبر، وذلك عن طريق إسناده إلى أشرف الخولى سفير فى لندن.

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مصر 365

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